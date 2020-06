Les Ryzen 3000XT Matisse Refresh s’échauffent sur GeekBench

AMD a officialisé ses processeurs Ryzen 3000XT Matisse Refresh il y a quelques jours. Ces derniers seront vendus à partir du 7 juillet. On a un aperçu des performances grâce à des résultats sur GeekBench.

Tum_Apisak a déniché des scores pour les trois puces : Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 9 3900XT sur Geekbench 5.2. Les résultats en mono-cœur sont de 1388, 1415 et 1413 points respectivement, et ceux en multicœurs de 7910, 9850 et 12 970 points.

AMD dément le report des processeurs Ryzen 4000 à 2021

Sur Geekbench 5.2 et Geekbench 5.1

Voici un comparatif avec quelques résultats obtenus par les Ryzen 3000 Matisse et le Core i9-10900K.

Préalablement, Tum_Apisak avait repéré des résultats sous Geekbench 5.1 du Ryzen 9 3900XT. Associé à uune carte mère Gigabyte X570 Aorus Master et à 16 Go de mémoire DDR4-3600, il marque 1324 points en mono-cœur et 10 945 points en multicœurs. Des valeurs environ 5 % plus élevées que celles obtenues par le Ryzen 9 3900X. Autant dire qu’on reste dans la zone d’amélioration annoncée par AMD. En effet, selon l’entreprise, les Ryzen 3000 Matisse Refresh offrent « 4 % de performances simple thread supplémentaires face aux processeurs de bureau AMD Ryzen 3000 » sur Cinebench R20.