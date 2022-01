Les Samsung Galaxy Buds+ à moitié prix chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter des Galaxy Buds+ avec une réduction exceptionnelle de -46% ! Les écouteurs sans fil Samsung se retrouvent ainsi à seulement 79,99€ au lieu de 149,99€. Une occasion en or de profiter de la qualité Samsung sans se ruiner.

Les Galaxy Buds+ : des écouteurs haut de gamme à prix mini

Totalement sans fil, les Galaxy Buds+ de Samsung vous offrent une liberté totale, et bien plus encore ! Ils proposent en effet une qualité de son incomparable et permettent une musique fluide et des basses contrastées pour une écoute optimisée. Grâce au microphone intégré dans les écouteurs, vous pouvez passer des appels et être entendu sans problème avec la Galaxy Buds+.

Certifiés IPX2, les Galaxy Buds+ sont ergonomiques et peuvent vous accompagner dans toutes vos activités. Ils résistent aux éclaboussures et à la transpiration et sont adaptés aussi bien à un transport en bus qu’à une séance de sport intensive.

Enfin, avec les Galaxy Buds+, vous bénéficiez de 22h d’écoute en continu, et ce, sans recharge ! Grâce à l’étui de charge, vous bénéficiez de 11 heures d’écoute supplémentaires, soit un total de 31h d’écoute ! De plus, les Galaxy Buds+ s’éteignent dès qu’ils quittent vos oreilles afin d’économiser un maximum la batterie.

Vous souhaitez profiter de ces écouteurs à moitié prix ? Ne perdez pas une seconde et rendez-vous dès maintenant sur le site de Darty. En prime, si vous commandez les Galaxy Buds+ dès maintenant chez Darty, vous profitez également de 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

