L’existence de la Xbox Series S semble se confirmer

Les premières évocations de la future console de Microsoft, qui remontent maintenant à plusieurs mois, suggéraient deux machines, appelées à l’époque Anaconda (la version la plus puissante) et Lockart. Officiellement, Microsoft n’a confirmé l’existence que de la première, désormais connue sous le nom Xbox Series X. Mais il y a peu, Lockart, maintenant nommée Xbox Series S, a refait parler d’elle via un kit de développement. Cette fois, la Xbox Series S est carrément mentionnée sur l’emballage d’une manette Xbox, aux côtés de la Xbox Series X.

Les clichés, partagés par un dénommé Zak S, ne laissent guère de place au doute. Outre une comptabilité avec les deux consoles susmentionnées, la manette Xbox sera également utilisable sur Xbox One, Windows 10, Android et iOS.

Puissance de 4 TFLOPS

Ce modèle s’annonce nettement moins puissant que la Xbox Series X. Sa puissance graphique devrait plafonner à 4 TFLOPS, soit trois fois moins que les 12 TFLOPS de sa grande sœur. Selon de précédentes informations, Microsoft pourrait officialiser cette Xbox Series S ce mois-ci. Par conséquent, on devrait avoir confirmation ou infirmation de toutes ces allégations dans les prochains jours.