LG Display et AU Optronics planchent sur des écrans 480 Hz

Actuellement, les moniteurs LCD les plus véloces disponibles sur le marché proposent un taux de rafraîchissement de 360 Hz (avec des modèles proposés chez Asus, Dell Alienware et Acer) avec un temps de réponse de 2,8 ms. Pour satisfaire ceux qui trouveraient ces valeurs trop peu élevées, deux fabricants de dalles, AU Optronics et LG Display, préparent des écrans offrant une fréquence de rafraîchissement de 480 Hz et un temps de réponse de 2,1 ms.

C’est ce qui ressort de deux rapports partagés par TFTCentral. Chez LG Display, le site mentionne plusieurs écrans, dont un 24,5 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080). Dans le cas d’AU Optronics, la diagonale n’est pas précisée, les seules caractéristiques évoquées étant du 1080p @ 480Hz. Dans les deux cas, la production de masse est prévue pour 2022 au plus tôt. Les écrans seraient commercialisés en 2023. Ainsi, les présentations auraient lieu lors du CES 2023.

Des moniteurs pour les professionnels

Dans un premier temps, ces moniteurs se destineront aux joueurs professionnels dans le cadre de l’esport. Par ailleurs, comme l’explique Tom’s Hardware US, afin de gérer une plage de fréquence aussi large (de 30 Hz à 480 Hz), ces modèles nécessitent une unité de traitement d’image de haute volée, un overdrive mis à jour, une carte logique T-Con (contrôleur de synchronisation) très véloce et un processeur performant pour gérer tout ceci. De fait, tous les 360 Hz actuels sont soutenus par des technologies NVIDIA. Les modèles 360 Hz se négocient entre 680 et 1000 euros environ. Par conséquent, on peut s’attendre à des tarifs dépassant allègrement les 1000 euros.

