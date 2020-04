LG propose un écran Full HD à 240 Hz, l’UltraGear 27GN750

Après Asus avec le ROG Strix XG27WQ et MSI avec trois écrans dans sa gamme Optix, au tour de LG de sortir un nouveau moniteur, l’UltraGear 27GN750. Au format 27 pouces, il embarque une dalle IPS avec une définition Full HD.

Il offre une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse gris à gris de 1 ms. Le rapport de contraste typique est de 1000:1 et la luminosité maximale, de 400 cd/m².

Samsung arrêtera la production d’écrans LCD d’ici fin 2020

Support VRR

Le moniteur hérite d’une certification AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync et d’une compatibilité HDR10. Il couve 99 % de l’espace colorimétrique sRGB. Pour la connectique, la fiche technique donne peu de détails : un DisplayPort, deux HDMI, trois ports USB 3.0. Idem pour l’ergonomie, LG se contente de mentionner un support réglable en hauteur, inclinable et qui peut pivoter. Cet écran LG UltraGear 27GN750 se vend 399 dollars.