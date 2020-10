L’interface de la PlayStation 5 présentée en vidéo

Plus ergonomique que celle de la PlayStation 4 ?

Sony lancera sa PlayStation 5 en France dans un mois pile. Début octobre, la firme nippone avait partagé une vidéo de sa machine démontée composant par composant ; désormais, au tour de l’interface utilisateur de la console d’être longuement présentée.

Vous pouvez la découvrir dans la vidéo ci-dessus. N’hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais par rapport à l’interface de la PlayStation 4, celle de la PlayStation 5, plus épurée, semble mieux conçue et plus ergonomique.

Sony promet que d’autres PlayStation 5 seront disponibles en précommande sous peu

Un style plutôt minimaliste

La page d’accueil, qui apparait au démarrage de la console, permet de choisir le profil. Dans la partie inférieure de l’écran, un bouton propose d’éteindre la machine.

Une fois le profil sélectionné, un écran d’accueil s’affiche. Il expose la bibliothèque de jeux, permet de relancer des titres ou d’en télécharger de nouveaux. D’ailleurs, à ce sujet, Sony a repensé la Boutique de la PlayStation 5 ; celle-ci ne se limite plus à une application distincte. En effet, il est possible d’acheter des titres directement depuis le tableau de bord.

Faisons maintenant un petit crochet par le centre de contrôle qui, comme son nom l’indique, est le lieu qui permet de gérer tous les paramètres : affichage des amis en ligne, réglage des contrôleurs, recherche de mises à jour…

Par ailleurs, comme prévu, la manette DualSense fait partie intégrante du système. Elle embarque un bouton spécial pour réaliser captures d’écran et vidéo en un clic. Même simplicité pour ensuite les partager avec ses amis ou sur les réseaux sociaux.

Enfin, le dernier écran montre la mise en veille de la PlayStation 5.

Source : Tom’s Hardware US