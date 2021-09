Logitech dévoile le G435, un casque sans-fil de 165 grammes avec microphones intégrés

Proposé dans trois versions : noir et jaune, bleu et blanc, ou rose, bleu et violet.

Logitech lance un nouveau casque sans fil, le G435. Pour séduire les clients, ce modèle mise notamment sur légèreté (165 grammes), ses deux micros intégrés et son look bariolé. Pour ce dernier point, au côté d’une conventionnelle version noire arborant quelques parties jaunes, figurent en effet deux modèles plus colorés : l’un blanc et bleu, l’autre rose, bleu et violet.

Ce casque G435 se connecte via la technologie Lightspeed 2,4 GHz de la marque ou simplement par Bluetooth. Selon Logitech, Lightspeed permet d’établir une connexion avec un PC ainsi qu’avec une PlayStation 4 ou PlayStation 5 par l’intermédiaire d’un adapteur en USB-A. Le casque se recharge par USB-C (câble USB-A vers USB-C fourni) et offre une autonomie de 18 heures d’après la marque.

Comparatif : quel est le meilleur casque audio pour jouer ?

Une paire de microphones intégrés

Au sujet des spécifications audio, on retrouve des haut-parleurs de 40 mm qui délivrent une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, ont une impédance de 45 Ohm et une sensibilité de 83,1 dB SPL/mW.

Par ailleurs, comme mentionné au premier paragraphe, Logitech a délaissé le traditionnel micro perche au profit d’une paire de microphones directement intégrés au sein du casque. La plage de réponse en fréquence de ces derniers est de 100 Hz – 8 KHz.

Pour terminer, mentionnons la présence de coussinets en mousse à mémoire de forme et de la prise en charge des technologies Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech et Windows Sonic Spatial Sound.

Ce casque G435 est disponible en précommande à un tarif de 79,99 euros.