Microsoft a cassé Windows Defender

Inauguré en 2005, Windows Defender s’est bonifié au fil des années. Désormais, il fait même jeu égal avec les solutions payantes et obtient des scores parfaits sur AV-Test. Hélas, Microsoft vient de sérieusement endommager sa protection à la suite d’une récente mise à jour.

En effet, Windowslatest rapporte que plusieurs utilisateurs de Windows 10 reçoivent le message suivant lors d’une analyse : « Items ignorés pendant l’analyse. L’analyse antivirus de Windows Defender a ignoré un élément en raison de l’exclusion ou des paramètres d’analyse du réseau ». Dans certains cas, l’analyse ne va tout simplement pas à son terme. Apparemment, ce problème ne touche pas Windows 8 ni Windows 7.

Les analyses hors ligne toujours opérationnelles

Forcément, ces erreurs d’analyses exposent les utilisateurs en plus d’éroder leur confiance dans la solution proposée par Microsoft. Toutefois, les analyses hors ligne fonctionnent sans problème. En attendant que le souci soit corrigé, c’est donc la méthode à privilégier. Pour cela, allez dans « Paramètres Windows », « Mises à jour et sécurité ». Une fois dans « Sécurité Windows », cliquez sur « Protection contre les virus et les menaces ». Dans la fenêtre « Menaces actuelles« , sous « Analyse rapide« , sélectionnez « Options d’analyse ». Il vous suffit alors d’opter pour « Analyse Windows Defender hors ligne ». Sinon, Microsoft explique la procédure complète ici.