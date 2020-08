Microsoft annonce la fin du support d’Internet Explorer 11

Microsoft abandonne la prise en charge d’Internet Explorer 11 sur les applications Microsoft 365. Un choix prévisible, qui intervient après le déploiement le déploiement de Chromium Edge sur tous les PC Windows 10.

L’entreprise annoncé sa décision dans un article intitulé Microsoft 365 apps say farewell to Internet Explorer 11 and Windows 10 sunsets Microsoft Edge Legacy. Ce dernier fixe le calendrier. Ainsi, cette décision entrera en vigueur le 30 novembre prochain pour Microsoft Teams. Elle concernera toutes les applications Microsoft 365 d’ici le 17 août 2021. Enfin, pour l’ancienne version d’Edge, la firme la passera en statut EOL (End of Life) le 9 mars 2021.

Microsoft Edge : déjà devant Mozilla et deuxième navigateur le plus populaire

Un Internet Explorer intégré à Microsoft Edge

Forcément, Microsoft invite tous les utilisateurs à passer sur Microsoft Edge. Toutefois, pour ceux dont Internet Explorer 11 est indispensable, notamment pour des applications d’entreprise, Microsoft Edge propose une version intégrée d’Internet Explorer.