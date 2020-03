Microsoft Azure voit son trafic augmenter de 775 % grâce au coronavirus

Plus de 44 millions d’utilisateurs quotidiens sur Teams.

En raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement qu’elle entraîne dans de nombreux pays, le trafic Internet mondial flambe. Cela fait le bonheur de certains, tels que la plateforme Steam qui bat des records. Du côté de Microsoft, on a suspendu toutes les mises à jour optionnelles pour Windows 10 jusqu’à nouvel ordre. Cependant, le service de cloud du géant américain, Microsft Azure, suscite un bel engouement. Dans certaines zones, le trafic a ainsi augmenté de 775 % !

L’entreprise indique avoir également constaté une nette hausse de l’utilisation de Teams. Il comptabilise désormais plus de 44 millions d’utilisateurs quotidiens. En une seule semaine, ces derniers ont généré plus de 900 millions de procès-verbaux de réunions et d’appels. En outre, l’utilisation du bureau virtuel Windows a été multipliée par trois.

Pas d’inquiétude pour le moment

Pas d’inquiétude si vous utilisez ces services : ils devraient continuer à fonctionner pour le mieux. Microsoft précise en effet que malgré l’augmentation de la demande, Azure ne connait pas de « perturbations significatives du service ». La réduction de la qualité des vidéos, comme c’est le cas pour YouTube, n’est donc pas à l’ordre du jour.

Toutefois, la firme de Redmond annonce qu’elle augmentera très prochainement sa capacité réseau pour assurer la stabilité. Elle signale aussi travailler avec les FAI afin de s’assurer que son cloud Azure ne surcharge pas la bande passante disponible.

Source : Tom’s Hardware US