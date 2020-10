Microsoft commence le déploiement de la Windows 10 October 2020 Update

Testée via le programme Windows Insider depuis quelques semaines, la mise à jour d’octobre pour Windows 10, anciennement appelée 20H2, arrive désormais sur un nombre plus conséquent de machines. Après la May 2020 Update, il s’agit de la deuxième mise à jour dite « majeure » de l’année.

Elle se focalise principalement sur des modifications de l’interface utilisateur. Parmi les nouveautés, une modification du menu démarrer avec un design à base de tuiles transparentes. La barre des tâches subit aussi un petit lifting. Microsoft a également repensé la manière de gérer les espaces de stockage et amélioré son outil Storage Sense, lequel fait le ménage automatiquement en arrière-plan. Enfin, comme prévu de longue date, la firme de Redmond imposera l’installation de son Edge Chromium. La courte vidéo ci-dessus illustre certains changements.

Pas très lourde pour les machines en version 2004

Prudent, Microsoft opte pour un déploiement relativement diffus ; ainsi, votre machine devra peut-être patienter quelques jours ou semaines avant d’être éligible à cette mise à jour de mai. Notez que beaucoup de fonctionnalités avaient déjà été introduites par l’Update 20H1. Par conséquent, si votre PC tourne sous cette version Windows 10 2004, le passage à la 20H2 ne devrait prendre que quelques minutes : le pack d’activation ne pèse en effet que 80 Mo. Pour les autres, la mise à jour sera plus contraignante, avec environ 3 Go à télécharger et un temps d’installation susceptible de dépasser la demi-heure.

Si vous êtes pressé de tester cette mise à jour, vous pouvez vérifier sa disponibilité dans les paramètres Windows Update. Sinon, Microsoft propose un lien pour la télécharger directement.