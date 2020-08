Microsoft confirme que sa Xbox Series X arrivera en novembre

Le 22 novembre, comme les Xbox 360 et Xbox One ?

De précédentes fuites évoquaient une sortie fin octobre pour la Xbox Series X de Microsoft. Finalement, la console débarquera en novembre. Et ce n’est pas une supposition, mais bien une annonce officielle de l’entreprise.

La firme de Redmond a donné cette information dans un billet publié sur Xbox.com. Dans celui-ci, intitulé Xbox Series X Launches this November with Thousands of Games Spanning Four Generations, Microsoft en profite également pour nous rappeler que la Xbox Series X aura des milliers de jeux à son lancement grâce à la rétrocompatibilité sur quatre générations.

L’existence de la Xbox Series S semble se confirmer

Halo Infinite reporté à 2021

L’entreprise suit donc la tradition qu’elle a elle-même instaurée, puisqu’elle avait aussi lancé ses Xbox 360 et Xbox One en novembre. En 2005 et 2013 respectivement, et à chaque fois un 22 novembre pour être précis. Reste à découvrir si elle poussera la concordance jusque-là.

En revanche, puisque une bonne nouvelle arrive rarement seule, sachez que Halo Infinite est repoussé à 2021. Un report qui fait peut-être suite à l’accueil mitigé de la récente démo de gameplay du jeu. Le studio 343 bénéficiera donc d’un peu de temps supplémentaire pour peaufiner son œuvre.