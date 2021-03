Microsoft équiperait son Surface Laptop 4 de processeurs Intel ou AMD

Le Surface Laptop 4 arrivera probablement en 2021. Microsoft aurait finalisé les configurations. L’entreprise proposerait des machines 13,5 et 15 pouces basées sur des processeurs Intel mais également AMD.

Le Surface Laptop 3 peut déjà embarquer un processeur AMD. Néanmoins, cette option est uniquement pour le modèle 15 pouces. En ce qui concerne le Surface Laptop 4, les versions 13,5 comme 15 pouces pourraient embarquer une puce AMD. L’année dernière, des fuites évoquaient un Ryzen 5 4500U ou encore un Ryzen 7 4800U et une présentation officielle en octobre 2020 ; il n’en fut rien. Désormais, il serait donc question d’un Ryzen 5 4680U et d’un Ryzen 7 4980U.

Moins de RAM et de stockage pour les machines AMD ?

Processeur AMD Intel CPU AMD Ryzen 5-4680U ou Ryzen 7 4980U CPU Intel Core i5-1145G7 ou i7-1185G7 Solution graphique intégrée Radeon Graphics Iris Plus Graphics 950 RAM 8 ou 16 Go 8, 16, ou 32 Go Stockage 128, 256, 512 Go PCIe NVMe SSD 128, 256, 512 Go ou 1 To PCIe NVMe SSD Affichage 13,5 pouces : 2 256 x 1 504 / 15 pouces : 2 496 x 1 664 13,5 pouces : 2 256 x 1 504 / 15 pouces : 2 496 x 1 664 Ports Surface Connect, USB A, USB C Surface Connect, USB A, USB C Batterie 6 513 mAh, 49 Wh 6 513 mAh, 49 Wh Système d’exploitation Windows 10 Home Windows 10 Home Dimensions 13,5 pouces : 308 x 223 x 14,5 mm / 15 pouces : 339,5 x 244 x 14,5 mm 13,5 pouces : 308 x 223 x 14,5 mm / 15 pouces : 339,5 x 244 x 14,5 mm Poids 13,5 pouces: 1,25 kg / 15 pouces : inconnu 13,5 pouces : 1,31 kg / 15 pouces : 1,54 kg

Notez que les machines AMD proposeraient au maximum 512 Go d’espace de stockage contre 1 To pour les Surface Intel. La quantité de RAM maximale serait également inférieure, avec 16 Go au lieu de 32 Go. Bien sûr, ces spécifications restent hypothétiques.

Source : Winfuture