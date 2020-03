Microsoft lance un logo distinctif DirectX 12 Ultimate

Microsoft étend DirectX 12 avec une version baptisée DirectX 12 Ultimate. Il ne s’agit pas d’une nouvelle API, mais d’un logo permettant de distinguer les cartes graphiques et les consoles de jeu qui prennent en charge quatre fonctionnalités principales de DirectX 12. Les produits éligibles doivent donc remplir toutes les conditions suivantes : disposer d’une accélération matérielle pour le ray-tracing avec l’API DXR et prendre en charge les mesh shaders, le Variable Rate Shading (VRS) et le Sampler Feedback.

Microsoft précise que ce DirectX 12 Ultimate n’induit pas une perte de compatibilité. Les jeux estampillées DirectX 12 Ultimate fonctionneront toujours sur du matériel plus ancien. Cela vise surtout à faciliter la distinction pour les consommateurs.

L’API Vulkan se met au ray tracing !

Uniquement pour les cartes RTX à l’heure actuelle

En l’état, les produits éligibles sont peu nombreux. Ils se bornent aux GeForce RTX 20xx de NVIDIA et à la Titan RTX. Ce sont en effet les seules cartes à gérer les quatre fonctionnalités mentionnées ci-dessus.

Chez AMD, les Radeon RX 5xxx ne remplissent pas tous les critères. Toutefois, la société s’est empressée de réagir pour préciser que ses prochaines cartes RDNA2 seront estampillées DirectX 12 Ultimate. D’ailleurs, l’annonce de Microsoft pourrait l’inciter à accélérer la sortie des ces modèles pour contrer les offres RTX de NVIDIA. En outre, la Xbox Series X, également sous architecture GPU RDNA2, bénéficiera du logo, contrairement à la PlayStation 5 de Sony.

De son côté, Intel est resté silencieux. Il faut dire qu’aucun de ses iGPU actuels ne peut prétendre au logo. Les puces Gen11 Ice Lake supportent toutefois le VRS de niveau 1.