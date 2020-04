Microsoft présente la Xbox One Cyberpunk 2077 !

En fin de semaine dernière, Amazon listait par mégarde une manette Xbox One aux couleurs de Cyberpunk 2077. Finalement, ce n’est pas juste une manette qui sera sera proposée, mais carrément un pack complet avec une Xbox One X en édition limitée. Microsoft a en effet officiellement dévoilé une version de sa console avec un design pour le moins particulier.

L’entreprise partage plusieurs images et même une vidéo. Gageons que cette Xbox One Cyberpunk 2077 à l’esthétique cyberpunk et aux teintes jaunes et grises trouvera son public. Elle embarque également un voyant d’état à LED bleu et des décalques phosphorescents.

PlayStation 5 : Sony dévoile les caractéristiques techniques

Lancement en juin

On aurait presque aimé que Microsoft prenne un peu plus de risques avec la manette. Par exemple, en la peinturlurant des couleurs jaune et bleu présentes sur le dessus de la console. Toujours est-il que si l’ensemble vous plaît, il ne faudra pas patienter jusqu’à la sortie de Cyberpunk 2077, en septembre prochain, pour en faire l’acquisition. Cette Xbox One X Cyberpunk 2077 débarquera dès juin prochain. Un choix compréhensible, puisqu’il aurait été hasardeux de sortir un nouveau modèle de Xbox One seulement quatre mois avant l’arrivée de la Xbox Series X. Enfin, sachez que l’achat de cette version vous octroie une copie numérique du jeu, sans doute sous la forme d’un code pour le télécharger ultérieurement.