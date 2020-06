Microsoft va déployer son navigateur Chromium Edge sur tous les PC Windows 10

Un déploiement en douceur via Windows Update.

On savait depuis plusieurs mois que Microsoft envisage de déployer automatiquement Chromium Edge sur tous les Windows 10. Dans cette optique, l’entreprise va installer le navigateur par défaut sur toutes les machines Windows 10. Cette décision sera effective avec la mise à jour 20H2.

Jusqu’ici, la firme vous offrait la possibilité de télécharger le nouveau navigateur si vous le souhaitiez. Dans le cas contraire, vous pouviez simplement conserver l’ancien navigateur Edge basé sur le moteur EdgeHTML.

La guerre avec Google Chrome est déclarée

Dans les prochaines semaines, attendez-vous donc à voir Chromium Edge remplacer votre ancien Edge à la suite d’une mise à jour Windows. Bien sûr, certains y verront une manière pour le moins agressive d’imposer ce navigateur. En revanche, la transition se fera en douceur. En effet, Microsoft basculera tous vos paramètres et fonctionnalités vers le nouveau Edge. Autant dire que le navigateur de Microsoft, déjà devant Mozilla et deuxième navigateur le plus populaire, devrait poursuivre son ascension.