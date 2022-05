MSI casse le prix du Katana GF66 avec -300€ de réduction !

Pour les French Days, MSI fait fort et propose notamment une remise exceptionnelle de 200€ sur le Katana GF66 11UE-624XFR avec un processeur Intel Core de 11ème génération. Découvrez en plus sur ce PC ci-dessous.

Difficile de ne pas craquer sur cette offre incroyable : pendant la courte période des French Days, vous pouvez vous procurer le PC portable MSI Katana GF66 11UE-624XFR pour seulement 999,99€ au lieu de 1299,99€. Vous économisez ainsi 300€ et vous profitez d’un ordinateur portable aux performances plus qu’exceptionnelles grâce à la 11ème génération de processeurs Intel Core.

Le MSI Katana GF66 : votre meilleur allié pour vos sessions de gaming

Doté d’un processeur Intel Core de 11ème génération et d’une carte NVIDIA GeForce RTX 3060, le Katana GF66 est parfaitement adapté pour les gamers. Il vous aide en effet à être le plus performant possible pendant vos sessions de jeu et briller sur le champ de bataille.Grâce à ses 6 cœurs processeurs, il offre ainsi jusqu’à 40% de performances en plus et peut supporter une fréquence Turbo sur 2 cœurs allant jusqu’à 4,6GHz. Jeu, travail multitâche et productivité, rien de vous résistera avec le MSI Katana GF66.

En prime, le PC propose des GPU GeForce RTX 3060 et permet donc des performances au top pour tous les joueurs et tous les créateurs. Il est optimisé par Ampere et doté de nouveaux cœurs RT et Tensor. Difficile également de ne pas parler des multiprocesseurs de flux à hautes performances inclus afin de vous offrir des fonctionnalités d’IA haut de gamme et un rendu graphique immersif. Vous profiterez de vos jeux en ligne comme vous ne l’avez jamais fait auparavant.

Il est équipé d’un clavier spécialement conçu pour les gamers avec un retroéclairage LED de couleur rouge. Le clavier est ergonomique et la distance d’activation est de 1,7mm pour un retour tactile réactif.

Enfin, parlons de son écran IPS à bords fins qui propose un taux de rafraîchissement de 144Hz. Votre expérience utilisateur sera ainsi immersive et vous profiterez d’une image réaliste et détaillée.

Difficile de trouver aussi bien avec une remise de 300€. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous donc de profiter de cette exceptionnelles pendant les French Days chez MSI.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.