MSI décline sa souris Clutch GM41 Lightweight dans une version sans-fil

En février dernier, MSI a lancé sa souris gaming Clutch GM41 Lightweight. Une commercialisation présentée par la marque comme sa « première incursion dans le domaine des souris ultra légères ». Une qualification à laquelle peut effectivement prétendre cette souris grâce à ses 65 grammes ; un poids qui la place dans la même catégorie qu’une Roccat Kone Pure ou une Sharkoon Light² 200 pesant respectivement 66 et 62 grammes, mais toujours un échelon au-dessus de souris telles que la Model O Minus de Glorious PC Gaming Race et ses 58 grammes ou de la MM720 de Coolet Master et ses 49 grammes. Quoi qu’il en soit, MSI propose désormais une version sans-fil, la Clutch GM41 Lightweight Wireless.

Sans surprise, la batterie fait prendre quelques grammes à la souris : elle atteint désormais 74 grammes à la pesée. Hormis cette prise de masse, cette version sans fil arbore le même design symétrique, les mêmes matériaux et profite des mêmes caractéristiques que le modèle filaire selon MSI. La souris possède 6 boutons. Elle a des dimensions de 130,1 x 67 x 38,3 mm, s’arme d’interrupteurs OMROM 60 millions de clics et d’un capteur optique PixArt PAW-3370 ; c’est un PixArt PMW-3389 sur la version filaire. Celui-ci offre 400 IPS et jusqu’à 20 000 DPI.

Jusqu’à 80 heures d’autonomie

En ce qui concerne la batterie, elle est capable de tenir jusqu’à 80 heures sur une charge complète d’après MSI ; cette dernière prend 90 minutes. En outre, la firme annonce 9 heures d’autonomie après une charge de 10 minutes.

Enfin, les réglages de paramètres tels que l’éclairage RGB peuvent s’effectuer via le logiciel MSI Dragon Center.

MSI livre sa Clutch GM41 Lightweight Wireless avec un dongle USB, un dock de charge et un câble FriXionFree supplémentaire pour permettre de jouer en filaire. La souris est disponible dès aujourd’hui au prix public conseillé de 79,90 euros TTC.