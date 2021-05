MSI dévoile ses cartes CMP 30HX Miner et CMP 30HX Miner XS

Après Gigabyte et Asus, au tour de MSI de dégainer ses premières cartes CMP (Cryptocurrency Mining Processor) 30HX, les MSI CMP 30HX Miner et MSI CMP 30HX Miner XS. La première est affublée du système de refroidissement de la gamme Armor et la seconde de la gamme Ventus XS. Il s’agit grosso modo de GTX 1660 Super (GPU TU116) dépourvues de sorties vidéo.

Les deux nouvelles venues ont un TDP de 125 W et nécessitent un connecteur 8 broches pour l’alimentation. Elles embarquent 6 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus mémoire de 192 bits. Les fréquences sont identiques : 1530 MHz de base et 1785 MHz en Boost. Ces deux cartes CMP 30HX affichent un taux de hachage Ethereum de 26 MH/s, conforme à celui avancé par NVIDIA.

Des cartes plutôt compactes

Comme indiqué ci-dessus, la seule chose qui différencie ces MSI CMP 30HX Miner et MSI CMP 30HX Miner XS est leur système de refroidissement. Logiquement, celui-ci a une incidence sur leurs dimensions et poids. La MSI CMP 30HX Miner mesure 244 x 127 x 40 mm et pèse 582 grammes ; la XS, 206 x 127 x 42 mm pour 607 grammes sur la balance.

Malheureusement, il manque trois informations essentielles : le prix, la date de disponibilité et la durée de garantie. Concernant ce dernier aspect, Gigabyte n’accorde qu’une garantie de trois mois pour sa CMP 30HX D6 6G.

Rappelons que la gamme CMP comprend les 30HX, 40HX, 50HX et 90HX.

