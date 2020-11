MSI enregistre huit RTX 3060 Ti auprès de l’EEC

La RTX 3060 Ti fait décidément beaucoup parler d’elle depuis quelques semaines. Bien que toujours non officialisée par NVIDIA, ses présumées spécifications ont fuité fin octobre, et début novembre, on l’a retrouvée en précommande en Chine ainsi qu’en Arabie Saoudite. Pour beaucoup, la carte débarquerait le 2 décembre prochain. En considérant tous ces éléments, l’existence de cette RTX 3060 Ti ne faisait donc plus guère de doute ; désormais, c’est MSI qui a enregistré plusieurs références auprès de l’EEC.

L’entreprise a déposé les modèles suivants :

GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio

GeForce RTX 3060 Ti Gaming Trio

GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X OC

GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X

GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC

GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X

GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan OC

GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan.

Une RTX 3060 Ti avec 8 Go de mémoire GDDR6, comme la RTX 3070

Naturellement, rien n’oblige MSI à commercialiser ces 8 références. On constate que chaque carte se décline dans une variante overclockée. La série Ventus serait proposée dans des versions avec deux et trois ventilateurs. Quant à la série Twin Fan, elle serait inédite chez MSI : jusqu’à présent, cette désignation est utilisée par Zotac pour certaines GeForce.

Rappelons que la RTX 3060 Ti s’appuierait sur un GPU GA104-200. Elle aurait 4 864 cœurs CUDA, 38 cœurs RT, 152 cœurs Tensor. Comme la RTX 3070, elle recevrait 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits ; des spécifications relativement proches entre les deux cartes qui pourraient augurer d’un écart de prix restreint. Ainsi, étant donné que la RTX 3070 FE coûte 519 euros, on peut envisager un tarif de 450 euros pour sa petite sœur.

