MSI lance des mini-PC Pro DP21

Comme souvent, les fabricants profitent de la rentrée pour dégainer de nouveaux PC. MSI ne déroge pas à cette règle : après les mini-PC Cubi N munis de processeurs Intel Jasper Lake fin août, place à une série baptisée Pro DP21. Ces machines sont assez compactes avec des dimensions de 208 x 204 x 54,8 mm, soit un volume de 2,3 l, pour un poids de 1,27 kg.

Toutes les versions embarquent des processeurs Intel, mais pas de la même génération. Nous retrouvons deux puces Rocket Lake-S, les Core i7-11700 et Core i5-11400. Le premier est un 8 cœurs / 16 threads capable d’atteindre une fréquence Turbo de 4,90 GHz ; le second un 6 cœurs / 12 threads susceptible de monter à 4,40 GHz. Les deux autres options sont des représentants de la gamme Comet Lake Refresh : le Core i3-10105, un 4 cœurs / 8 threads, et le Pentium G6405, un 2 cœurs / 4 threads. Toutes ces puces sont exploitées par un chipset H510 et doivent se débrouiller avec leur iGPU puisque MSI ne propose pas de configurations avec carte graphique dédiée.

Jusqu’à 64 Go de DDR4

Pour la mémoire, c’est du classique dual channel synonyme de 64 Go de DDR4-3200 dans le meilleur des cas. Les mini-PC proposent un emplacement M.2 et deux emplacements 2,5 pouces pour accueillir des dispositifs de stockage.

Les ordinateurs peuvent bénéficier du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi AX201. MSI mentionne la présence d’un module de plateforme sécurisée 2.0 qui permettra de passer à Windows 11 le moment venu.

En matière de connectique, il y a de quoi faire avec notamment quatre port USB 2.0 Type A en façade, quatre autres en USB 3.2 Gen1 Type A à l’arrière, un port RJ45, un port HDMI 2.0. Par ailleurs, il est possible d’installer le PC sur un support Vesa (100 x 100 mm).

MSI n’a pas communiqué les tarifs. Plus d’informations sur le site de la marque.