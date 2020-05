MSI lance un écran Optix 27 pouces avec dalle VA à 165 Hz

Fin mars, MSI avait ajouté trois trois écrans à sa gamme Optix, deux 144 Hz et un 240 Hz. En voici un quatrième, l’Optix G27C5. Ce moniteur incurvé (1500R) embarque une dalle VA signée Samsung. Son taux de rafraîchissement est de 165 Hz.

La définition de ce modèle 27 pouces se limite à du Full HD. L’écran a un temps de réponse de 1 ms, un rapport de contraste de 3000:1 et une luminosité maximale de 250 cd/m². Il couvre 90 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 113 % du sRGB. Les angles de visions sont de 178°.

Un DisplayPort et deux ports HDMI

Niveau ergonomie, ce moniteur peut s’incliner de -5° ~ 20°. Il bénéficie d’une conception borderless sur trois côtés (supérieur / droit / gauche). Cet Optix G275C prend en charge de la technologie FreeSync d’AMD, le MSI Anti-Flicker ou encore un mode de réduction de la lumière bleue (Less Blue Light). Enfin, pour la connectique, ce moniteur propose un DisplayPort 1.2 (1920 x 1080 à 165 Hz), deux ports HDMI 1.4 (1920 x 1080 à 144 Hz) et du jack audio. MSI n’a pas dévoilé le tarif, mais on peut s’attendre à ce qu’il soit un peu plus élevé que pour l’Optix G27C4. Un modèle qui se négocie actuellement 250 euros.

