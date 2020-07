MSI met à jour ses PC portables Modern 14 avec des processeurs AMD Ryzen 4000

Également des machines avec processeurs Intel de 10e génération et carte GeForce MX350 de NVIDIA.

MSI rafraîchit sa gamme de PC portables Modern 14. Du côté d’Intel, on retrouve des processeurs Intel Core de 10e génération (Comet Lake) : Core i7-10510U, Core i5-10210U ou Core i3-10110U. Du côté d’AMD, ce sont des processeurs Ryzen 4000 : Ryzen 7 4700U ou Ryzen 5 4500U.

Parmi les autres nouveautés, outre des châssis « Onyx Black » et « Bluestone », les PC Intel embarquent une carte graphique mobile NVIDIA GeForce MX350. Cette référence, officialisée par NVIDIA en février dernier, est toujours sous architecture Pascal et a un TDP de 25W. Elle s’avère environ 30 % plus performante que la MX250.

Un seul emplacement mémoire

Ces ordinateurs portables MSI Modern 14 ont des dimensions de 319 x 220,2 x 16,9 mm. Ils pèsent 1,3 kg et embarquent une dalle IPS de 14 pouces. Ils n’offrent qu’un seul slot mémoire. Celui-ci peut accueillir au mieux une barrette de 32 Go en DDR4-2666 pour les machines Intel, en DDR4-3200 pour les machines AMD.

MSI n’a pas indiqué les tarifs.

Source : MSI