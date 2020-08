MSI Optix MAG271VCR : un 27 pouces à 165 Hz avec dalle VA

Définition Full HD et temps de réponse MPRT de 1 ms.

Nouvel écran chez MSI, l’Optix MAG271VCR. Ce modèle incurvé (1800R) de 27 pouces s’arme d’une dalle VA en Full HD (1920 x 1080).

Sa fréquence de rafraîchissement atteint 165 Hz et son temps de réponse MPRT est de 1 ms. Le rapport de contraste est de 3000:1 et la luminosité de 250 cd/m². Il couvre 99,92 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 114,5 9 % du sRGB. MSI mentionne la technologie Adaptive Sync mais ne précise pas quelles normes AMD FreeSync ou NVIDIA G-Sync cet Optix MAG271VCR prend en charge.

MSI présente quatre moniteurs 27 pouces avec dalle IPS

Du RGB en forme de croix à l’arrière

En ce qui concerne l’ergonomie, outre le support VESA 75 x 75 mm, l’écran repose sur un pied permettant de l’incliner (-5° ~ 18°), de la faire pivoter (-30° ~ 30°) et de régler sa hauteur sur 62 mm. La connectique propose un DisplayPort 1.2a, un HDMI 2.0, un HDMI 1.4 ainsi qu’un port USB 2.0. Enfin, niveau design, on retrouve notamment des bandes RGB compatibles Mystic Light formant une croix à l’arrière du moniteur. MSI n’a pas dévoilé le tarif.