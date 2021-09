MSI présente l’Optix MEG381CQR Plus, premier moniteur HMI

MSI lance son moniteur Optix MEG381CQR Plus, aperçu pour la première fois lors du CES 2020 ; un modèle loin d’être ordinaire, tant par ses spécifications que par la présence d’un mini-écran OLED HMI (Human Machine Interface) intégré dans son coin inférieur gauche. Ce dernier sert à l’affichage d’informations en temps réel ou de widgets à personnaliser.

Outre cette caractéristique, l’écran a pas mal d’autres arguments à faire valoir. Sa taille et sa courbure déjà : 37,5 pouces, soit une diagonale de 95,25 cm, et une courbure de 2800R. La dalle IPS au format 21:9 offre une définition WQHD+ (3840 x 1600). Elle délivre un temps de réponse de 1 ms et une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz. L’écran est certifié VESA DisplayHDR 600 et compatible NVIDIA G-Sync Ultimate. Il couvre 96,2 % du DCI-P3 et 128,7 % du sRGB.

Connectique et ergonomie

La connectique vidéo se compose d’une paire de ports HDMI 2.0 (3840 x 1600 jusqu’à 85 Hz) et d’un DisplayPort 1.4 (3840 x 1600 jusqu’à 175 Hz). Il y a aussi trois ports USB 3.2 Gen1 Type A et un port USB 3.2 Gen1 Type B ainsi que du jack audio.

En matière d’ergonomie, l’écran s’incline (-5° ~ 15°), pivote (-30° ~ 30°) et se règle en hauteur (0 ~ 100 mm). Il pèse 10,7 kg, mesure 896,5 x 466,4 x 325,8 mm et consomme 47 W. Enfin, il y a quelques diodes ARGB à l’avant et au dos du moniteur.

MSI n’a pas communiqué le tarif.