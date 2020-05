MSI présente quatre moniteurs 27 pouces avec dalle IPS

Des définitions et des fréquences de rafraîchissement allant du Full HD au 4K et du 60 Hz au 165 Hz.

MSI dévoile quatre écrans dans une gamme intitulée Optix PAG272. Au format 27 pouces, ils embarquent tous une dalle IPS et bénéficient d’un éclairage RGB à l’arrière. Tout en bas de cette série se trouve l’Optix PAG272R. Ce modèle offre une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour un temps de réponse de 1 ms. La connectique se compose de deux ports HDMI 1.4, d’un port HDMI 2.0 et d’un DisplayPort 1.2. Il est compatible FreeSync Premium.

L’Optix PAG272QR a quant à lui une définition de 1440p et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le temps de réponse reste à 1 ms. Outre FreeSync Premium, il bénéficie d’une certification VESA Display HDR 400. Pour la connectique, l’écran propose deux ports HDMI 2.0 et deux DisplayPort 1.4.

MSI lance un écran Optix 27 pouces avec dalle VA à 165 Hz

Un modèle Quantum Dot

Vient ensuite l’Optix PAG272URV. Un moniteur équipé d’une dalle 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse gris à gris de 4 ms. Il hérite des certifications FreeSync (non Premium) et VESA Display HDR 400. La connectique comprend deux ports HDMI 1.4, un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2.

Enfin, on termine avec l’Optix PAG272QR2. Cet écran a une définition QHD, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse GtG de 1 ms. Surtout, il s’appuie sur la technologie Quantum Dot. Celle-ci lui permet de couvrir 150 % de l’espace colorimétrique sRGB, 99 % de l’Adobe RGB et 98 % du DCI-P3. Ce moniteur est compatible FreeSync Premium. Pour les E/S, il propose deux ports HDMI 2.0 et deux DisplayPort 1.4.

MSI n’indique pour le moment ni date de sortie ni prix.

