MSI présente ses PC desktop avec processeurs Rocket Lake-S

MSI dévoile plusieurs PC de bureau équipés de processeurs Intel Rocket Lake-S dans les gammes Aegis, Trident et Infinite. L’unique représentant Aegis est le MEG Aegis Ti5 11th. Il embarque un Core i9-11900K associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 et bénéficie d’un système de refroidissement Silent Storm Cooling 4.

Dans la série Trident, les MEG Trident X 11th et MPG Trident 3 se distinguent par leur petite taille. Le premier renferme un Core i9-11900K et une GeForce RTX 3090 dans un boîtier avec un volume de 10 litres ; le second un processeur i7-11700 et une carte graphique NVIDIA RTX 3060 Ti dans un boîtier de 4,7 litres. Le MPG Trident A 11th armé d’un Core i7-11700 et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 complète ce trio.

Quand MSI fait la promotion du minage de cryptomonnaies sur PC portable…

Gamme MSI Infinite

Selon MSI, le MEG Infinite X 11th « est spécialement conçu pour les joueurs professionnels ». Il embarque un processeur Intel Core i9-11900K et une carte graphique NVIDIA RTX 3090. MSI l’a doté d’un panneau latéral en verre trempé et d’un système Silent Storm Cooling avec un refroidisseur liquide MSI Core Liquid de 120 mm.

Enfin, l’Infinite 11th est synonyme de processeur Core i7-11700 et de carte graphique GeForce RTX 3060 Ti.