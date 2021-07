MSI dévoile une GeForce RTX 3070 Suprim SE x Godzilla

MSI lance une carte graphique GeForce RTX 3070 Suprim SE x Godzilla. Comme son nom le renseigne, cette version reprend les caractéristiques du modèle Suprim classique et s’inspire du célèbre monstre japonais.

Au niveau des spécifications, comme indiqué ci-dessus, cette édition Godzilla partage celles de la MSI GeForce RTX 3070 LHR 8 Go Suprim lancée le mois dernier. Basée sur un GPU GA104-302, elle possède, comme toutes les RTX 3070 LHR et non-LHR, 5888 cœurs CUDA, 184 cœurs Tensor, 46 cœurs RT. Pour les fréquences, celle de base est de 1500 MHz, tandis que la fréquence Boost atteint 1785 MHz. Le GPU est soutenu par 8 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits, ce qui donne une bande passante mémoire de 448 Go/s. La carte utilise une interface PCIe 4.0 x16. Elle affiche un TDP de 280 W ; elle puise son énergie de deux connecteurs 8 broches. Enfin, elle propose trois DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.1.

L’édition Godzilla se distingue de la version classique par sa couleur rouge et une illustration du Kaijū sur la plaque arrière, elle aussi rouge. Hormis ces changements, elle conserve les trois ventilateurs et occupe toujours trois slots.

Dans un premier temps, cette GeForce RTX 3070 Suprim SE x Godzilla va rester cloisonnée sur l’archipel japonais ; nous ne savons pas encore si MSI prévoit de lâcher le monstre dans d’autres régions du globe plus tard. En attendant, à défaut d’avoir Godzilla dans votre PC, vous pouvez carrément l’incarner dans Grand Theft Auto V grâce à un récent mod proposé par un certain JulioNIB.

Outre Godzilla, le mod permet aussi de contrôler King-Kong.

Sources : VideoCardz, DSOGaming