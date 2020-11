MudRunner est offert sur l’Epic Games Store

La semaine dernière, l’Epic Games Store nous proposait de prendre gratuitement les commandes d’un vaisseau spatial pour de petites balades à travers la galaxie grâce à Elite Dangerous. Pour la semaine qui vient, la plateforme nous ramène sur le plancher des vaches pour un autre type d’aventure, plus champêtre mais tout aussi dépaysant : manœuvrer dans la fange au volant de véhicules tout-terrain dans MudRunner.

Vous avez jusqu’au 3 décembre pour récupérer une copie de MudRunner sur l’Epic Games Store. Le jeu, développé par Saber Interactive et sorti en octobre 2017, « est l’expérience off-road ultime qui vous place au volant d’incroyables véhicules tout-terrain, et vous défie d’affronter les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole ! ». Le titre permet de conduire « 19 véhicules tout-terrain puissants » afin de « réaliser vos objectifs et d’assurer vos livraisons en bravant les éléments à travers des paysages sauvages, le tout rythmé par des cycles jour-nuit dynamiques ». Hors promotion, MudRunner coûte 25 euros.

Des exigences matérielles elles aussi tout-terrain

Niveau configuration, rien d’extrême en revanche. Le titre exige au minimum un processeur Intel Pentium Dual Core à 2 GHz ou équivalent, une carte graphique NVIDIA GeForce 9600 GT ou équivalent et 2 Go de RAM. De plus, le jeu n’occupe que 1 Go d’espace disque. Si le soft vous intéresse, pensez à greffer les trois DLC gratuits (The Ridge, The Valley, Old-Timers) à votre bibliothèque ; ils ajoutent quelques véhicules et cartes supplémentaires. L’extension American Wilds est quant à elle vendue à moitié prix, soit 5 euros.

Enfin, sachez également que l’Epic Games Store organise des soldes Black Friday jusqu’au 3 décembre. Steam a aussi lancé ses soldes d’automne ; celles-ci courent jusqu’au 1er décembre.