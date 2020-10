NetGear dévoile son routeur Wi-Fi 6 Gaming Nighthawk Pro Gaming XR1000

NetGear a ajouté un nouveau routeur Wi-Fi 6 à son catalogue, le Gaming Nighthawk Pro Gaming XR1000. Il tourne sous le système d’exploitation DumaOS 3.0. Celui-ci promet plus d’options de paramétrage réseau et une stabilité accrue notamment pour un ping plus stable.

En pratique, les fonctionnalités proposées par DumaOS 3.0 comprennent une allocation de la bande passante par appareil ou application, un filtrage géographique pour les serveurs de jeux ou encore une option baptisée Ping Heatmap permettant de pinger les serveurs afin de tester la qualité de connexion.

5 ports GbE

En ce qui concerne l’aspect matériel, NetGear indique que son routeur XR1000 embarque un processeurs Tri-Core cadencé à 1,5 GHz. Pour la connexion, il propose 4 antennes amovibles et 5 ports GbE (1 WAN et 4 LAN).

Logiquement, cet XR1000 se destine principalement aux marchés du streaming et du gaming. Sur ce dernier point, précisons que seule la PlayStation 5 de Sony profite du Wi-Fi 6 ; sa concurrente directe, la Xbox Series X de Microsoft, se cantonne en effet à du Wi-Fi 5.

Disponible dès à présent, ce routeur Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 coûte 349,99 euros TTC. NeatGear accorde 30 jours d’essai gratuit à sa solution NetGear Armor, laquelle offre « une protection contre les cyberattaques ». Passez ce délai, l’abonnement annuel est facturé 69,99 euros. L’offre inclut également de base un VPN avec une capacité de chiffrement de 200 Mo par jour et par appareil.