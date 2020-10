Noctua repeint ses dissipateurs CPU NH-D15S et NH-U9S en noir

Si les ventirads de Noctua sont facilement reconnaissables avec leurs couleurs marron et beige, la marque autrichienne propose souvent des déclinaisons toutes noires dans la série chromax.black. Ainsi, il y a un an, elle avait décliné trois de ses dissipateurs stars en version noire ; en début d’année, c’est le NH-L9a-AM4 qui a eu droit à une variante dans ce coloris. La société a annoncé que deux nouvelles références se mettaient au noir.

Il s’agit des NH-D15S chromax.black et NH-U9S chromax.black. Les variantes sont identiques à leur modèle d’origine respectif, le NH-D15S et le NH-U9S. Le premier, est une version asymétrique à un seul ventilateur de 150 mm, pris entre deux tours, du NH-D15 ; le second est un modèle compact muni d’une seule tour et d’une unique turbine de 92 mm.

Également des coussinets bruns anti-vibration

Comme vous avez pu le découvrir sur la vidéo de présentation ci-dessus, ces ventirads chromax.black sont noirs de partout, des ventilateurs aux patins en passant par les vis. En ce qui concerne les tarifs, comptez 89,90 euros pour le NH-D15S chromax.black et 64,90 euros pour le NH-U9S chromax.black.

D’autre part, Noctua a lancé de nouveaux jeux de patins anti-vibration marron NA-SAVPx. Ils sont proposés pour des ventilateurs de 200, 140 / 120, 92 / 80 mm. Chaque lot contient 16 coussinets. Le prix de vente est de 6,90 euros.

Enfin, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les prochains plans de la société, vous pouvez consulter sa feuille de route pour 2021.