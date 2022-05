NordVPN : profitez de 2 ans d’abonnement à -62% pour les French Days !

Pour célébrer les French Days, NordVPN frappe fort, voire même très fort et propose une réduction incroyable de -62% sur son abonnement de 2 ans. Celui-ci vous revient alors à seulement 2,77€/mois !

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’enseigne va plus loin et propose également un mois d’abonnement supplémentaire offert avec une garantie 30J satisfait ou remboursé.

En souscrivant le formule 2 ans de NordVPN, vous profitez notamment des services suivants pour 6 de vos appareils :

La garantie qu’aucun registre d’activité n’est enregistré

Un service client par messagerie instantanée

L’option gratuite Threat Protection

Wireguard pour des vitesses optimales

Une vitesse de connexion pouvant dépasser 6730 Mbit/s, soit plus de 6Gbit/s

Plus de 5400 serveurs dans 60 pays

Une bande passante illimitée

NordVPN : à quoi ça sert ?

Grâce à l’abonnement NordVPN, vous pouvez vous connecter sur Internet en utilisant un serveur à l’étranger au lieu du serveur le plus proche de chez vous. Vous pouvez ainsi faire croire aux sites sur lesquels vous vous rendez que vous êtes dans un autre pays. Cette fonction peut être utile dans plusieurs situations :

Vous pouvez contourner la chronologie des médias française et profiter des catalogues de streaming des autres pays.

Vous pouvez assister gratuitement à des événements sportifs comme MotoGP ou le Championnat de F1 (via un serveur belge).

Vous pouvez profiter de vos services français lorsque vous êtes à l’étranger.

Avec NordVPN, vous profitez également d’une solution de sécurité créée par une entreprise présente dans le secteur depuis plus de 10 ans. NordVPN compte plus de 14 millions d’utilisateurs à travers le monde. Au-delà d’un VPN de référence, c’est désormais un outil de cybersécurité que vous propose NordVPN.

Alors qu’attendez-vous pour en profiter pour moins de 3€/mois ? Attention, l’offre n’est valable que pendant les French Days. Il faut donc souscrire la formule 2 ans avant le 9 mai prochain (inclus) pour profiter de ce prix mini.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par NordVPN.