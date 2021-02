Norton™ 360 : quelle version pour quels besoins ?

L’offre Norton 360 est l’une des plus complètes du marché. Les différentes suites logicielles proposent non seulement une protection efficace contre les programmes malveillants, mais également des outils qui vous paraitront vite indispensables.

Norton 360 est une référence en matière de sécurité informatique grand public. Ses suites logicielles d’antivirus et de protection contre les programmes malveillants comprennent une bonne quantité de services, réparties en trois formules différentes : Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe et Norton 360 Premium. Pourquoi cela vaut-il le coup d’investir et de quel abonnement ai-je besoin ? Des questions auxquelles nous répondons dans cet article.

Pourquoi utiliser un antivirus ?

Ordinateur, smartphone, tablette… Tout appareil électronique est sujet aux intrusions, surtout s’il est connecté à internet. Les menaces prennent différentes formes et sont constantes : navigation web, ouverture d’un email, téléchargement d’un fichier ou d’une application… Même en étant vigilant, il est impossible de garantir l’intégrité de ses appareils et de ses données personnelles sans une aide logicielle.

Et quand un malware passe, les conséquences peuvent être graves : vol d’informations bancaires, d’identifiants et de mots de passe, ralentissement des performances de la machine, publicité intrusive…

C’est là qu’intervient un antivirus comme Norton 360. En plus des scans réguliers du système pour détecter menaces et intrusions, il offre une protection en temps réel pour bloquer les logiciels malveillants avant même qu’ils ne puissent agir et s’installer dans votre système. NortonLifeLock met très régulièrement sa base de données à jour pour détecter jusqu’aux malwares les plus récents.

Norton 360 dispose aussi d’un pare-feu capable de mettre un terme dans la plupart des cas à des communications et à un trafic non autorisés entre votre ordinateur et une autre machine (PC, serveur…) qui tenterait de transférer vos données.

VPN, stockage cloud et gestionnaire de mots de passe en plus

L’intérêt de Norton 360 réside également dans ses services complémentaires : il s’agit d’une suite logicielle tout-en-un qui donne accès à de nombreux outils complémentaires visant à améliorer soit la sécurité en ligne, soit le confort d’utilisation. Et parfois les deux à la fois.

Son VPN intégré permet de naviguer sur internet anonymement. Même votre FAI sera berné par l’utilisation du réseau virtuel privé Norton, qui ne conserve aucun log ou information personnelle sur ses serveurs. La connexion passe alors dans un tunnel chiffré, garantissant la sécurité de toutes les données qui transitent, dont notamment les mots de passe et les coordonnées bancaires.

Un gestionnaire de mots de passe est également proposé. Ce genre de service devient indispensable pour allier sécurité et confort. L’outil génère un mot de passe fort pour chaque site et service sur lequel vous vous inscrivez et le garde en mémoire. De votre côté, vous n’avez qu’un seul mot de passe à retenir : celui du gestionnaire de mots de passe Norton. Plus besoin de noter tous vos mots de passe quelque part ou d’utiliser plusieurs fois le même pour s’en souvenir, deux solutions très peu sécurisées.

Autre fonctionnalité inclut avec les différentes offres Norton 360, la sauvegarde de fichiers dans le cloud pour les PC Windows, bien pratique pour retrouver ses documents où que l’on soit, sans risque de perte de données due à une panne de disque dur ou à un vol.

La fonctionnalité SafeCam pour PC Windows est tout aussi intéressante. L’utilisateur est averti de toute tentative d’accès à la webcam et vous permet de bloquer l’intrus qui tente de prendre le contrôle de la caméra. Alors que de plus en plus d’utilisateurs optent pour le bout de scotch sur la webcam en cas de piratage de la webcam, la solution de Norton 360 est à la fois plus efficace et plus esthétique.

Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe et Norton 360 Premium

Trois types de formules Norton 360 sont proposées. La plus basique est déjà très solide, mais les utilisateurs les plus exigeants qui ont besoin des fonctionnalités les plus complètes peuvent ainsi trouver leur bonheur avec une offre encore plus haut de gamme.

Commençons par le nombre d’appareils supportés. Avec un abonnement Norton 360 Standard, vous pouvez protéger l’appareil de votre choix entre PC, Mac, smartphone ou tablette. Norton 360 Deluxe donne la possibilité avec un unique abonnement de protéger jusqu’à cinq appareils, un nombre qui monte jusqu’à 10 avec Norton 360 Premium.

La quantité de stockage dans le cloud pour PC varie également selon la formule sélectionnée : 10, 50 ou 75 Go de sauvegarde dans les nuages en fonction de l’offre. Évaluez bien vos besoins en espace de stockage et en termes de nombre d’appareils que vous désirez protéger pour bien choisir l’abonnement qui vous correspond le mieux.

Notons enfin deux fonctions exclusives à Norton 360 Deluxe et Norton 360 Premium mais disponibles sur Windows, Android et iOS uniquement. Le contrôle parental, qui permet de maîtriser la consommation d’internet de ses enfants et de bloquer certaines catégories de sites internet. Il est aussi possible de vérifier quelles vidéos ils regardent sur YouTube.com, quels sites web ils consultent, quels termes ils recherchent et quelles applications ils téléchargent.. Le mode école est quant à lui une option permettant de bloquer les contenus et outils non éducatifs pour que l’enfant reste concentré, notamment en cas d’apprentissage à distance.

Les prix

Norton 360 vous est proposée avec une économie allant de 52 à 60% la première année selon la formule choisie * :

Norton 360 Standard : 29,99€ la première année puis 74,99 euros/an.

29,99€ la première année puis 74,99 euros/an. Norton 360 Deluxe : 39,99 euros la première année puis 94,99 euros/an.

39,99 euros la première année puis 94,99 euros/an. Norton 360 Premium : 49,99 euros la première année puis 104,99 euros/an.

* L’économie est calculée par rapport au prix de renouvellement annuel. Offre soumise à conditions. Voir les détails de l’abonnement.

Cet article est une publication sponsorisée par NortonLifeLock.