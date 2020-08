Nouvel écran Optix de 34 pouces avec dalle VA chez MSI

À peine quelques jours après l’Optix MAG271VCR, MSI lance un nouveau moniteur, l’Optix MAG342CQRV. Un modèle nettement plus imposant, puisqu’il s’agit d’un écran 34 pouces incurvé (1500R). Il s’arme d’une dalle VA avec une définition de 3440 x 1440 pixels (UWQHD).

La fréquence de rafraîchissement est de 100 Hz, le temps de réponse MPRT de 1 ms et la luminosité maximale, de 250 cd/m². La dalle couvre 89,48 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 112,2 % du sRGB. Le taux de contraste s’établit à 3000:1.

Deux ports HDMI et un DisplayPort

Cet Optix MAG342CQRV trône sur un pied qui permet de l’ajuster en hauteur (90 mm), de l’incliner sur une plage de -5° à 20° et le faire pivoter de -30° à 30°. Pour la connectique, on retrouve un port HDMI 1.4, un HDMI 2.0 et 1 DisplayPort 1.2. MSI n’a pas précisé le tarif.