Nouvel écran TUF Gaming avec dalle IPS à 165 Hz chez Asus

Quelques jours après le ROG Swift PG329Q, un 32 pouces muni d’une dalle IPS avec une définition QHD, Asus présente un nouvel écran, cette fois dans sa gamme TUF : le TUF Gaming VG279QL1A. Ce modèle 27 pouces embarque lui aussi un panneau IPS mais se limite à une définition Full HD (1920 x 1080).

Il offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms. Le moniteur couvre 125 % de l’espace colorimétrique sRGB et 95 % du DCI-P3. La luminosité maximale est de 400 cd/m².

Outre les fonctionnalités exclusives à Asus, telles que le GamePlus, le GameVisual ou encore le Shadow Boost, ce TUF Gaming VG279QL1A prend en charge l’AMD FreeSync Premium. Il bénéficie d’un pied qui permet notamment de l’incliner de 23°~-5° et de régler la hauteur sur 120 mm.

En ce qui concerne la connectique, le moniteur propose deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2a. Enfin, pour l’audio, on retrouve du jack et une paire de haut-parleurs de 2W.

Asus n’a pas indiqué le tarif.