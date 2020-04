NVIDIA a gardé une RTX 2060 Super mobile en réserve

La semaine dernière, NVIDIA a présenté ses cartes RTX Super mobiles. Une gamme composée de quatre modèles : la RTX 2080 Super et la RTX 2070 Super, ainsi que leur variante Max-Q. L’absente est donc la RTX 2060 Super, mais celle-ci pourrait bien débarquer dans les prochains mois.

C’est en tout cas ce qui ressort d’une diapositive en provenance d’Asus. Selon les données, cette RTX 2060 Super s’arme de 2176 cœurs CUDA, 272 cœurs Tensor, 34 cœurs RT, 136 unités de texture (TMUs), 64 ROPs.

Bande passante mémoire de 448 Go/s

Ces valeurs sont similaires à la version bureau, tout comme la quantité de mémoire GDDR6 : 8 Go sur une interface mémoire de 256 bits pour une vitesse de 14 Gbit/s. Cela donne une passante mémoire de 448 Go/s.

La différence concerne les fréquences, logiquement plus basses que celles de la carte pour PC fixe. On est ici sur du 1305 MHz en fréquence de base et 1485 MHz en fréquence Boost, contre respectivement 1470 et 1650 MHz pour son homologue.

Même si elle n’est pas mentionnée ici, on présume que NVIDIA prépare également une variante Max-Q. La date de sortie reste inconnue.

