NVIDIA lance son GeForce Now sur Chromebooks

Le GeForce Now, le service de cloud gaming de NVIDIA lancé début février sur PC et appareils Android, débarque en version bêta sur les Chromebooks de Google.

Afin de célébrer l’évènement comme il se doit, NVIDIA propose un abonnement Fondateur de 6 mois incluant un battle pass pour la première saison d’Hyper Scape ainsi que du contenu in-game exclusif pour 27,45 euros au lieu de 59,90 euros ordinairement.

Le GeForce Now de NVIDIA passera à l’architecture Ampere rapidement

La formule gratuite toujours disponible

Bien sûr, il est aussi possible d’opter pour la traditionnelle formule « Fondateurs » facturée 5,49 euros par mois. Celle-ci propose des sessions de jeu de six heures, un accès prioritaire au service et le RTX. Enfin, pour ceux qui souhaitent essayer le service sans payer, l’offre gratuite est toujours disponible. Elle limite chaque session à une heure et sacrifie le ray tracing RTX.

Source : NVIDIA