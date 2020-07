NVIDIA lance un bundle ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’ pour les RTX 20xx

Plusieurs annonces en provenance de NVIDIA aujourd’hui, l’une concernant un nouveau bundle, l’autre son service GeForce Now. Pour la première, la firme lance un bundle baptisé « Tom Clancy’s Rainbow Six Siege », qui remplace donc le bundle Death Stranding expiré depuis hier.

Vous l’avez deviné, il s’agit d’une offre vous permettant d’obtenir gratuitement le célèbre FPS d’Ubisoft, dans sa version Gold, pour l’achat d’une carte graphique GeForce RTX 2080 Ti, 2080 Super, 2080, 2070 Super, 2060 Super ou 2060. Cela concerne les versions fixes et mobiles des dites cartes. Le bundle est valable dès à présent et dure jusqu’au 27 août prochain.

Le GeForce Now de NVIDIA passera à l’architecture Ampere rapidement

La synchronisation des jeux Steam avec le GeForce Now maintenant opérationnelle

L’autre information importante porte sur le service de cloud gaming GeForce Now. NVIDIA permet enfin de synchroniser tous les jeux présents dans sa bibliothèque Steam en une seule fois. Pour cela, il suffit d’aller dans « Paramètres > Synchronisation de jeux ». La procédure complète est détaillée ici. Un ajout appréciable qui évitera désormais aux utilisateurs d’avoir à subir le fastidieux ajout titre par titre.

Enfin, sachez que le GeForce Now accueille quelques softs supplémentaires :

Blightbound (nouveau jeu lancé sur Steam – 29 juillet)

Hellpoint (lancement d’un nouveau jeu sur Steam & Epic Games Store – 30 juillet)

Dead Age 2 (lancement récent du jeu sur Steam – 16 juillet)

Far Cry 3 (Epic)

For The King (Epic)

Life is Strange – Before the Storm

Magic the Gathering: Arena (Epic)

South Park: The Stick of Truth (Epic)

Stationeers

This War of Mine (Epic)

Warface (My.com)