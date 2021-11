NVIDIA offre Crysis Remastered pour une souscription à un abonnement GeForce NOW de 6 mois

Ceux qui décident – ou ont récemment décidé – de s’abonner pour une période de 6 mois au GeForce NOW recevront gratuitement le jeu Crysis Remastered. Cette offre spéciale vaut pour n’importe quel abonnement de 6 mois à GeForce NOW : le Propriétaire, facturé 49,99 euros / 6 mois (ce qui équivaut à 8,33 euros / mois) ou le RTX 3080, facturé 99,99 euros / 6 mois (ce qui équivaut à 16,67 par mois). Précisons que le jeu Crysis Remastered coûte 29,99 euros en temps normal. Il s’agit d’un code activable dans la boutique Epic Games.

NVIDIA prévient que les quantités disponibles sont limitées. D’autre part, la société précise que ce « bonus spécial s’applique également aux membres GeForce NOW RTX 3080 existants et aux précommandes ».

Rappelons que Crysis Remastered est sorti l’année dernière. Il profite du ray tracing RTX et du DLSS. À l’instar de Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered, il est bien entendu jouable depuis le GeForce NOW, que vous le possédiez sur la plateforme Epic Games ou Steam (contrairement aux deux autres opus, disponibles uniquement sur l’Epic Games Store). Concernant l’abonnement RTX 3080, vous pouvez retrouver tous les détails dans une précédente actu. Dans les grandes lignes, retenez qu’il autorise du 1440p à 120 images par seconde et étend la durée maximale des sessions à 8 heures au lieu de 6 heures.

8 jeux ajoutés au GeForce NOW

Par ailleurs, comme tous les jeudis, NVIDIA a ajouté de nouveaux titres à son catalogue GeForce NOW. Cette semaine, ce sont 8 jeux qui font leur entrée.

Combat Mission Cold War (Steam)

The Last Stand: Aftermath (Steam)

Myth of Empires (Steam)

Icarus (Steam, Beta weekend le 19 novembre)

Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition (Ubisoft Connect)

Core (Epic Games Store)

World of Tanks (Steam)

Lost Words: Beyond the Page (Steam)

Source : NVIDIA