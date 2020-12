NVIDIA organisera un évènement ‘GeForce RTX : Game On’ le 12 janvier

Le 12 janvier prochain à 18h heure de Paris, NVIDIA organisera son évènement GeForce RTX : Game On dans le cadre du CES 2021. La journée s’annonce donc riche en évènements ; le même jour, de 17h à 18h, la PDG d’AMD, Lisa Su, s’exprimera également.

Chez NVIDIA, la présentation ne sera pas assurée par le PDG de la société, Jensen Huang, mais par Jeff Fisher, vice-président senior de la branche GeForce de NVIDIA. Il nous donne rendez-vous pour parler des « dernières innovations en matière de jeux et de solutions graphiques ». À partir de là, on peut s’attendre à des annonces concernant les cartes graphiques destinées au grand public.

Le GPU GA102 des RTX 3090 et RTX 3080 étudié via une photographie infrarouge

La RTX 3060, une carte importante pour NVIDIA

Selon des informations partagées par Igor Wallossek hier, l’une des stars de cette présentation serait non pas la RTX 3080 Ti, reportée à février, mais la RTX 3060. Cette référence se déclinerait en deux versions différentes, l’une armée de 6 Go de mémoire GDDR6, l’autre de 12 Go.

Si sur le papier, la RTX 3060 fait sans doute moins rêver les joueurs qu’une RTX 3080 Ti, en pratique, la RTX 3060 est un lancement nettement plus important pour NVIDIA. Les cartes milieu de gamme restent logiquement les plus populaires auprès du grand public. Selon les dernières statistiques Steam, la GTX 1060 est la carte la plus utilisée par les membres de la plateforme. Grâce à leurs cœurs RT, une première sur cette gamme, il est probable que les RTX 3060 et RTX 3060 Ti suscitent un bel engouement.

Les autres références attendues sont bien sûr les RTX mobiles. Les RTX 3070 et RTX 3080 sont pressenties pour inaugurer l’architecture Ampere sur les PC portables.

Source : NVIDIA