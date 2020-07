NVIDIA pourrait acquérir ARM

Il y a une dizaine de jours, le Wall Street Journal rapportait la volonté de SoftBank de vendre ARM. La société japonaise avait fait l’acquisition du groupe en 2016, pour un montant de 32 milliards de dollars. NVIDIA serait fortement intéressée.

Désormais devant Intel en matière de capitalisation boursière, la firme avait déjà acquis Mellanox l’année dernière afin d’utiliser son savoir-faire sur les interconnexions pour les serveurs et supercalculateurs. Le montant de la transaction était toutefois sans commune mesure, puisqu’il s’élevait à 6 milliards de dollars.

TSMC est désormais le plus puissant fabricant de semiconducteurs au monde

Quelle est la valeur d’ARM aujourd’hui ?

Selon Bloomberg, NVIDIA lorgnerait maintenant du côté d’ARM. On ignore la valeur réelle d’ARM actuellement. Toutefois, on suppose qu’elle est nettement supérieure aux 32 milliards déboursés par SoftBanck en 2016.

Sachez que l’entreprise ARM a été fondée en 1990 par Acorn Computers, Apple Computer (aujourd’hui Apple Inc.) et VLSI Technology. Pour ses puces Apple Silicon basées sur ARM, la marque à la pomme verse des royalties à ARM Holdings. Et si vous vous demandez pourquoi Apple ne fait pas partie des prétendants, c’est simplement parce que cela tomberait sous le coup des lois antitrust. Enfin, notez qu’une introduction en bourse (IPO) n’est pas non plus exclue.