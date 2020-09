NVIDIA prépare une carte Ampere Quadro RTX avec 48 Go de mémoire GDDR6

Si NVIDIA a déjà dégainé une monstrueuse carte Ampere A100 sous architecture Ampere en plus de ses RTX 3000, on attend forcément les modèles Quadro, les versions « pro » des RTX. Des spécifications préliminaires mentionnent un modèle avec 10 752 cœurs CUDA et 48 Go de mémoire GDDR6.

Cette carte exploiterait pleinement le GPU GA102 qu’on retrouve aussi dans les RTX 3090 et RTX 3080. Outre les données rapportées ci-dessus, il est également question de 84 cœurs RT, 336 cœurs Tensor et 336 unités de texture.

La RTX 3060 Ti débarquerait dès octobre

Bande passante mémoire de 768 Go/s

Par ailleurs, il est intéressant de noter que NVIDIA privilégie la quantité de mémoire plutôt que la bande passante. En effet, la vitesse mémoire serait de « seulement » 16 Gbit/s sur un bus de 384 bits, là où les RTX 3090 et RTX 3080 montent à 19,5 Gbit/s et 19 Gbit/s respectivement grâce à leur mémoire GDDR6X. La bande passante mémoire de cette Quadro Ampere serait ainsi de 768 Go/s. En revanche, par rapport à la Quadro RTX 8000, elle embarquerait nettement plus de cœurs CUDA : 10 752 contre 4 608. Pour le moment, aucune date de sortie n’est avancée.

Carte Quadro RTX Ampere GeForce RTX 3090 Quadro RTX 8000 Quadro RTX 6000 Quadro RTX 5000 Architecture GA102 Ampere GA102 Ampere TU102 Turing TU102 Turing TU104 Turing Cœurs CUDA 10 752 10 496 4 608 4 608 3 072 Mémoire 48 Go G6 384b 24 Go G6X 384b 48 Go G6 384b 24 Go G6 384b 16 Go G6 256b Vitesse mémoire 16 Gbit/s 19,5 Gbit/s 14 Gbit/s 13 Gbit/s 14 Gbit/s Bande passante mémoire 768 Go/s 936 Go/s 672 Go/s 624 Go/s 448 Go/s MSRP TBC 1 499 dollars 10 000 dollars 6 300 dollars 2 300 dollars

Even bigger Ampere cards are coming, and I have pics… pic.twitter.com/XxQK29eQ9i — Moore's Law Is Dead (@mooreslawisdead) September 12, 2020

