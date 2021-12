NVIDIA préparerait deux variantes de GeForce RTX 3050

L’une aurait deux fois plus de VRAM mais aussi un peu plus de cœurs.

D’après certains, NVIDIA annoncera une GeForce RTX 3050 dekstop le 4 janvier prochain en vue d’un lancement le 27 janvier. Les spécifications de cette référence ont fait l’objet de nombreuses fuites les jours passés ; elle s’appuierait sur un GPU GA106-150 et aurait 8 Go de GDDR6. Cependant, selon les informations de kopite7kimi, NVIDIA proposerait non pas une seule version, mais deux : la seconde avec 4 Go de GDDR6.

RTX 3050

GA106-150, 2560FP32, 8G

GA106-140, 2304FP32, 4G — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 16, 2021

Cette variante 4 Go hériterait pour sa part d’un GPU GA106-140 et aurait 18 SM, soit deux de moins que la RTX 3050 8 Go. En pratique, cela se matérialiserait par 2304 et 2560 cœurs CUDA respectivement. Précisons que le GPU GA106 autorise jusqu’à 30 SM, soit 3840 cœurs CUDA. La GeForce RTX 3060 possède 28 SM activés, ce qui donne 3584 cœurs CUDA. Une conception à 20 SM au mieux pour la GeForce RTX 3050 laisserait ainsi de la marge pour une éventuelle GeForce RTX 3050 Ti. En attendant, les GeForce RTX 3050 auront pour mission de concurrencer la Radeon RX 6500 XT, elle aussi attendue en début d’année prochaine.

De gros écarts avec la GeForce RTX 3060

Les spécifications présumées des GeForce RTX 3050 8 et 4 Go figurent dans le tableau ci-dessous.

Référence GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 8GB* GeForce RTX 3050 4GB* GPU GA106 GA106 GA106 Nœud de gravure Samsung 8N Samsung 8N Samsung 8N Nombre de tansistors 12 milliards 12 milliards 12 milliards Surface du die 276 mm2 276 mm2 276 mm2 SM / CU 28 20 18 Cœurs CUDA 3584 2560 2304 Cœurs Tensor 112 80 72 Cœurs RT 28 20 18 Mémoire (GDDR6) 12 Go 8 Go 4 Go Vitesse mémoire 15 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 192 bits 128 bits 128 bits Bande passante mémoire 360 Go/s 224 Go/s 224 Go/s TDP (Watts) 170 90 90 Date de lancement Février 2021 Janvier 2022 Janvier 2022

