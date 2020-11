NVIDIA préparerait une RTX 3050 avec 2 304 cœurs CUDA

La famille RTX Ampere de NVIDIA aura peut-être bientôt un nouveau membre : après l’évocation des RTX 3060 et RTX 3060 Ti, voici venue la RTX 3050. Logiquement, la mention RTX accolée à xx50 interpelle. En effet, pour la précédente génération, Turing, ce modèle d’entrée de gamme ne bénéficie ni de cœurs RT ni de cœurs Tensor. Ainsi, il ne prend pas en charge le ray tracing RTX ou le DLSS ; il se contente en conséquence de l’appellation GTX.

À l’évidence, NVIDIA pourrait donc changer de stratégie pour cette série Ampere. C’est kopite7kimi, une source d’ordinaire bien renseignée, qui évoque cette RTX 3050 ; bien entendu, comme toujours, tout ceci reste au stade de spéculations tant que NVIDIA n’a rien officialisé.

Finalement, la RTX 3080 Ti embarquerait 20 Go de VRAM

TBP de 90 W

Pour cette RTX 3050, l’individu évoque un GPU GA107-300, 2 304 cœurs CUDA et un TBP de 90 W. À titre de comparaison, la GTX 1650 embarque 896 cœurs CUDA et l’itération Super, 1 280 cœurs CUDA.

Si l’on met ces données en perspective avec la gamme actuelle, la RTX 3070 s’arme de 5 888 cœurs CUDA ; la RTX 3060 Ti est soupçonnée d’en posséder 4 864.

En se basant uniquement sur le critère des cœurs CUDA, on peut estimer que la RTX 3050 offre un niveau de performance à mi-chemin entre la GTX 1660 Super et la RTX 2060.

Pour la quantité de mémoire vidéo dédiée, la RTX 3060 aurait 8 Go, comme la RTX 3070. La GTX 1050 n’a que 4 Go de mémoire. Difficile d’envisager une carte avec si peu de VRAM aujourd’hui, et on peut éventuellement espérer du 6 Go.

Enfin, en matière de tarif, il faut s’attendre à une facture un peu plus salée que pour la GTX 1650. Le prix de vente de la RTX 3050 risque d’avoisiner les 200 dollars.