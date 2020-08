NVIDIA tease ses GeForce Ampere

Pas plus tard qu’hier, on avait encore de nouvelles informations sur les prochaines cartes Ampere, dont le lancement ne devrait désormais plus tarder. En effet, NVIDIA a publié un message en guise de teasing sur son compte Twitter.

Auréole du hashtag « #theultimatecountdown », on peut lire « 21 jours. 21 ans ». La première mention renvoie au 31 août prochain, et la seconde, au 31 août 1999, date de présentation de la première carte GeForce de la société, la GeForce 256. À partir de ces éléments, on donc peut associer ce tweet aux GPU Ampere sans prendre trop de risques.

NVIDIA stoppe la production de plusieurs cartes Turing

Les Founders Edition et les modèles custom en même temps

D’autre part, sachez que selon un rapport de Tweaktown, les modèles custom, tels que la ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti d’Asus, arriveront en même temps que les Founders Edition de NVIDIA. Rappelons que ces FE auraient un dissipateur coûtant 150 dollars à lui seul.