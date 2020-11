Offre Black Friday PureVPN : 88% de réduction sur le Plan 5 ans !

C’est enfin le Black Friday ! Et qui dit Black Friday, dit promotions exceptionnelles. Chez PureVPN, cet adage a été respecté à la lettre. Pendant quelques jours seulement, le site vous propose en effet une réduction incroyable de 88% sur son Plan 5 ans. Celui-ci vous revient alors à 1,18€/mois HT contre 9,60€ habituellement. En 5 ans, vous payez ainsi 71€ au lieu de 576€, soit une économie de plus de 500€ !

Difficile de dire non face à une telle offre, d’autant que la qualité est là. Avec le plan 5 ans PureVPN, vous pouvez profiter d’un VPN sécurisé et performant via l’application PureVPN. Compatible avec notamment Windows, Mac, Android ou encore iOS, elle a récemment été auditée par l’un des 4 plus grands cabinets d’audit du monde, KPMG. Et le résultat est sans appel : elle saura vous satisfaire.

Depuis peu, l’application PureVPN bénéficie, de plus, de nouvelles fonctionnalités, comme :

Plus de 6500 serveurs disponibles dans 140 pays .

. Un réseau VPN 10 Gigabits.

Des informations en temps réel sur toutes vos plateformes de streaming favorites.

Des serveurs basés sur RAM comme sécurité intégrée.

comme sécurité intégrée. 10 connexions multiples (au lieu de 5 normalement).

Des serveurs 100% physiques.

Profitez du catalogue américain de Netflix ou Disney+ avec PureVPN

En souscrivant au Plan 5 ans PureVPN, vous pouvez naviguer en toute sécurité sur la toile via la protection WiFi publique, mais ce n’est pas tout. Grâce à ses multiples serveurs à l’étranger, l’application PureVPN vous permet d’accéder à vos plateformes de streaming préférées comme si vous étiez à l’étranger.

Vous pouvez ainsi profiter du catalogue étranger des plateformes suivantes directement depuis votre canapé :

Netflix (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne, Japon)

Disney+

Amazon Prime

BBC iPlayer UK

ITV UK

Etc.

Pour bénéficier de tous ces services pour seulement 1,18€/mois pendant 5 ans, vous n’avez qu’une chose à faire : vous rendre rapidement sur le site de PureVPN ! La réduction de -88% pour le Black Friday PureVPN n’est, en effet, valable que pendant quelques jours.

Un code Promo supplémentaire de 20% : « codepromo20 »

Pour finir, PureVPN a également mis en ligne deux codes promos supplémentaires afin de baisser encore plus le prix de son Plan 5 ans. En plus de la promotion de -88%, vous pouvez ainsi bénéficier de 10% ou 20% (au choix) sur votre Plan 5 ans PureVPN.

En inscrivant le code « codepromo10 » lors de votre commande, vous bénéficiez ainsi d’une réduction supplémentaire sur votre Plan 5 ans PureVPN de 10%. Celui-ci vous revient alors à seulement 63,90€.

Encore mieux, avec le code « codepromo20« , vous pouvez profiter de 20% supplémentaire sur votre Plan 5 ans PureVPN déjà à -88%. Il vous coûte alors seulement 56,80€ pour 5 ans, au lieu de 576€ !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par PureVPN.