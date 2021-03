Offre Télétravail : Windows 10 Pro à 7,28€ chez Dealworlds

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de plus en plus de gens découvrent le télétravail. Une tendance qui, d’après de nombreux observateurs, devrait se pérenniser dans les mois à venir, et ce, même une fois la pandémie derrière nous. La demande pour des équipements à prix mini n’a ainsi jamais été aussi forte.

C’est dans ce contexte très particulier que Dealworlds a décidé de marquer le coup en proposant des remises immédiates sur de nombreuses licences Windows 10 et Microsoft Office. Pendant quelques jours seulement, vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes :

Deux codes promo pour encore plus de réductions

En plus des réductions sur son site, Dealworlds a mis en ligne 2 codes promo afin de vous faire bénéficier de prix encore plus bas. Avec le code SDW50, vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes à moitié prix :

Avec le code SDW62, vous pouvez aussi profiter de 62% de réduction sur les offres suivantes :

Plusieurs méthodes de paiement sont disponibles sur le site de Dealworlds et les frais de livraisons sont offerts. Toutes les offres ci-dessus ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles. Ne perdez donc pas une seconde et rendez-vous dès maintenant sur Dealworlds.com.

En cas de problème avec votre commande, vous pouvez contacter le Service client par mail à l’adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée par Dealworlds.