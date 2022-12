Offres de fin d’année : grosse chute de prix sur les casques de réalité virtuelle HTC chez LDLC

Découvrir le kit complet HTC Vive Pro à prix mini

Le site de vente en ligne LDLC a décidé de prolonger le Black Friday ! L’enseigne propose encore des prix mini sur une grande sélection de produits High Tech. Et parmi toutes les offres proposées, on a trouvé plusieurs casques et kits de réalité virtuelle (VR) à prix cassé, et ce, jusqu’au 11 décembre prochain (inclus) !

Pendant encore quelques jours, vous pouvez ainsi vous procurer le kit HTC Vive Pro Complete Edition pour seulement 799,95€ au lieu de 999,95€. Vous profitez ainsi d’une réduction de 200€ sur ce kit VR complet.

Le kit HTC Vive Pro : une offre complète pour une expérience de qualité professionnelle

Ce kit vous permet de profiter d’un système de réalité virtuelle facile à utiliser et de qualité professionnelle avec des fonctionnalités complètes pour une expérience la plus immersive possible. Il a notamment été récompensé 22 fois au CES de Las Vegas en 2018 (un congrès qui récompense l’innovation chaque année). Le casque inclus dans le kit propose un double écran AMOLED 3,5” avec une résolution de 1440 x 1600 pixels par œil. Il offre un champ de vision de 110° et un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Pour un confort optimal, il propose également un coussin facial redessiné pour s’adapter à toutes les formes de visage. Sa mousse est doublée en tissu et il est doté d’un repose-nez en forme pétaloïde pour éviter toute douleur pendant votre session de VR.

Côté son, il propose là encore une expérience exceptionnelle avec une certification Haute-Résolution et un audio spatial 3D. Son amplificateur numérique est puissant et il est doté d’un double microphone pour annuler les bruits autour de vous et vous permettre de profiter d’un mode Alerte & Conversation.

Un casque de VR HTC compatible 5K à prix réduit chez LDLC

Et si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, pas de panique ! LDLC propose plusieurs autres offres HTC en promotion ! Vous pouvez vous procurer le HTC Vive Pro 2 Complete Edition pour seulement 1299,99€ au lieu de 1399,94€. LDLC vous propose ainsi une réduction de 99,99€ à ne pas rater si vous cherchez un casque de réalité virtuelle haut de gamme !

Le kit HTC Vive Pro 2 vous propose des graphismes et un son de qualité supérieure. Très ergonomique, le casque vous offre notamment une résolution 5K. Vous pourrez ainsi profiter de vos jeux dans les moindres détails.

Aussi, il permet d’un champ de vision de 120° et vous offre donc une expérience visuelle étendue. Très fluide, il est doté d’un taux de rafraîchissement de 120Hz et permet de régler l’écart pupillaire en fonction de vos besoins. Le casque est également équipé d’un son spatial 3D avec un amplificateur puissant. Difficile de demander plus dans un kit de VR, surtout à ce prix !

Innovez avec des lunettes de réalité virtuelle HTC Vive Flow à prix réduit

Vous pouvez aussi découvrir les lunettes de réalité virtuelle HTC Vive Flow avec une réduction de 120€. Jusqu’au 11 décembre (inclus), elles sont ainsi disponibles pour seulement 429,95€ au lieu de 549,95€.

Véritablement révolutionnaires, les lunettes HTC Vive Flow vous aident à améliorer votre productivité et votre bien-être. Faciles à utiliser, elles se connectent à votre smartphone grâce au Bluetooth ou au WiFi. Elles proposent un champ de vision allant jusqu’à 100°, un taux de rafraîchissement de 75Hz et une résolution de 3.2K. Elles intègrent également des haut-parleurs pour un son spatial immersif avec des micros anti-bruit et anti-écho.

Côté confort, elles proposent un design exclusif à double charnière avec des lentilles dioptriques réglables. Vous pouvez ainsi régler la mise au point en fonction de vos besoins et de vos activités. Enfin, difficile de parler de ces lunettes sans citer son système de refroidissement actif qui peut évacuer la chaleur de la chambre oculaire. Vous profitez ainsi du même confort qu’avec des lunettes traditionnelles.

