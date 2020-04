OriginPC dévoile l’EON15-X, un PC portable muni d’un Ryzen 9 3900

La semaine dernière, le fabricant allemand XMG a lancé l’APEX 15, un ordinateur portable armé d’un processeur AMD Ryzen 9 3950X à 16 cœurs et 32 threads. Au tour d’OriginPC de suivre le même chemin, en proposant l’EON15-X, une machine de 15,6 pouces équipée cette fois d’un Ryzen 9 3900.

Si celui-ci se contente de 12 cœurs et 24 threads, ses fréquences plus élevées que celles du Ryzen 9 3950X devraient lui permettre de tirer son épingle du jeu dans certaines situations. En effet, elles sont ici de 3,1 GHz de base et de 4,3 GHz en Boost. Dans le cas du Ryzen 9 3950X du XMG APEX 15, les fréquences sont de 2,6 et 4,2 GHz respectivement. Les deux processeurs sont configurés avec un TDP de 65W.

Dalle IPS à 144 Hz

OriginPC propose plusieurs configurations, avec également des Ryzen 5 3600 et Ryzen 7 3700X. Pour la carte graphique, les clients ont le choix entre une RTX 2060 ou une RTX 2070. Niveau mémoire, cela va de 8 Go de DDR4-2400 à 32 Go de DDR4-2400. En ce qui concerne l’écran, il s’agit d’un modèle IPS en Full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Enfin, pour le prix, il faut débourser au moins 1928 dollars pour la version dotée du Ryzen 9 3900.