Overclocker des processeurs Comet Lake-S non K sur des chipsets B460 et H470 ? Possible selon ASRock

En fin de semaine dernière, Intel a officiellement présenté sa 10e génération de processeurs d’ordinateur bureau, baptisés Comet Lake-S. Comme à l’accoutumé, l’entreprise a utilisé la différenciation modèles K et non K, les premiers étant overclockables sur des cartes mères de série Z (les Z490 pour les Comet Lake-S en l’occurrence). Sur la gamme complète, il y a six processeurs K, du Core i5 au Core i9. Et bien tout ceci pour changer, si l’on se fie à une image en provenance d’ASRock.

La firme aurait développé une technologie BFB (Base Frequency Boost) qui permettrait d’overclocker les processeurs non K. Cela, y compris sur des cartes mères non Z, comme les B460 et H470. Cette technologie autoriserait les utilisateurs à augmenter la fréquence de base de leur processeur.

Un TDP rehaussé à 125W

La technique : faire fonctionner ces processeurs en mode PL1 pour augmenter leur TDP nominal à 125W au lieu des 65W standards. Forcément, cette opération implique d’avoir un système de refroidissement adapté. Pour l’instant, du côté d’Intel, il n’y a aucune confirmation officielle quant à la possibilité d’overclocker des processeurs non K sur des chipsets B460 et H470. Reste qu’AMD le propose sur les cartes mères B450 avec les Ryzen 3000, alors rien n’est impossible.

